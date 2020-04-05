17 دولة في العالم لم يصلها فيروس «كورونا»

المصدر: عواصم- وكالات

سجلت 183 دولة حول العالم حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، مع تواصل الجهود الدولية لمواجهة والحد من انتشاره.

وحسب جامعة هوبكنز الأمريكية للأبحاث، لم تسجل 17 دولة أي ظهور حالات لفيروس «كورونا» منذ انتشاره أواخر العام الماضي، مشيرة إلى 4 دول آسيوية، و3 أفريقية، إضافة إلى 10 دول في أوقيانوسيا، وهي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية.

وتضم قائمة الدول الآسيوية الخالية من فيروس «كورونا»، اليمن وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان. أما الدول الأفريقية فهي مملكة ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيب. فيما ضمت قائمة دول أوقيانوسيا كل من «جزر سولومون، وجمهورية ناوورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، وجمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو».

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس فيروس «كورونا» «وباءً عالمياً»، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربةً عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.