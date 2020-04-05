وقفة وطنية تكريماً لضحايا «كورونا» في الصين

المصدر: بكين- أ.ف.ب

نظّمت الصين، أمس، وقفة تأمّل وطنيّة لثلاث دقائق تكريماً لذكرى 3326 شخصاً راحوا ضحيّة فيروس «كورونا» (كوفيد- 19) في البلاد، بينما أوصت الحكومة الأمريكية السكان بتغطية وجوههم في الشوارع لإبطاء انتشار الوباء.

ودوّت الصافرات في أنحاء الصين، التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، ونُكست الأعلام فيها.

وفي ووهان (وسط) البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة وظهر فيها الفيروس، تجمّع موظّفون يعملون في الحقل الطبّي لإحياء ذكرى الضحايا، بينما اجتمع الرئيس شي جينبينغ مع القادة الرئيسيين الآخرين في المجمع الضخم في بكين، الذي يضم مقر السلطة، وفقاً لصور بثها التلفزيون الوطني.

وفي الولايات المتحدة، وبعد وفاة 1480 شخصاً في يوم واحد في أكبر حصيلة يومية تسجل في بلد واحد، يستعد الأمريكيون للأسوأ ويبنون مستشفيات ميدانية في لوس أنجليس وميامي، بآلاف الأسِرّة الإضافية المخصصة للإنعاش.

وقد دعاهم الرئيس دونالد ترامب بنفسه، أول من أمس، إلى تغطية وجوههم في الخارج، مع أنه شدد في الوقت ذاته على أن ذلك «مجرد توصية» لن يتبعها.