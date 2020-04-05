أمريكا تراقب كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخين

المصدر: واشنطن ــ وكالات

ذكر موقع «إيركرافت سبوتس» الأمريكي لرصد حركة الطيران أمس، أن طائرة استطلاع أمريكية حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية، في مهمة تهدف على ما يبدو لمراقبة كوريا الشمالية في أعقاب إطلاقها صاروخين مؤخراً. وتم رصد الطائرة «أر سي-135 دبليو ريفيت» المشتركة التابعة لسلاح الجو الأمريكي في الجو فوق إقليم جيونجي، بالقرب من العاصمة سول وإقليم جانجون شرق البلاد، طبقاً لما ذكره الموقع في تغريدة له.

وهذا النوع من الطائرات، تم رصده غالباً في هذا المكان، حيث كانت آخر طائرة معروفة من هذا النوع حلقت أوائل الشهر الماضي إلى جانب العديد من طائرات التجسس الأخرى. ويوما الأحد والثلاثاء الماضيان، تم رصد طائرة من نوع «إي بي-3 اي» تابعة للبحرية فوق شبه الجزيرة الكورية.