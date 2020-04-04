فقدان حفيدة كنيدي وابنها في ولاية ميريلاند

المصدر: دبي - البيان

قال لاري هوجان حاكم ولاية ميريلاند الأمريكية، إن حفيدة السياسي الراحل روبرت إف. كنيدي، وابنها الصغير، فقدا الجمعة، بعد انجرافهما بزورق في خليج تشيسابيك. ونقلت وكالة رويترز عن هوغان، قوله إن جهوداً حثيثة انطلقت للبحث عن مايف فاهي تاونسند، وابنها جيديون.

ومايف تاونسند هي ابنة نائبة حاكم ولاية ماريلاند السابقة، كاثلين كنيدي تاونسند، وحفيدة روبرت إف. كنيدي، الذي اغتيل خلال فترة سعيه لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 1968.

وقال هوغان، في إفادة صحافية على الإنترنت «لقد تواصلت وتحدثت مع نائبة الحاكم تاونسند هذا الصباح، ونيابة عن شعب ماريلاند، عبرت عن خالص تعاطفنا».

السيناتور روبرت كنيدي، هو شقيق الرئيس الأمريكي جون فيتزجيرالد جاك كينيدي، الذي تم اغتياله هو الآخر من قبل في 5 يونيو 1968، في لوس آنجلس، خلال فترة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 1968، عقب فوزه في المرحلة الأولى في كاليفورنيا وداكوتا الجنوبية. وكان السيناتور كنيدي مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية. ولقي كنيدي مصرعه في مستشفي «جوود ساميريتين»، بعد 26 ساعة من إصابته بطلقات نارية، أثناء مروره خلال المطبخ في فندق «أمباسادور». أدين سرحان سرحان المهاجر الفلسطيني البالغ من العمر 24 عاماً، بتهمة قتل كنيدي، ويقضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة، إلا أن محامي سرحان، قال إن الأدلة تم تلفيقها لموكله.