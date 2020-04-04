وفيات "كورونا" تتراجع في إسبانيا لليوم الثاني

المصدر: أ ف ب

سجلت إسبانيا خلال 24 ساعة 809 وفيات بوباء كوفيد-19، في تراجع لليوم الثاني على التوالي، بعد الرقم القياسي الذي بلغ أول من أمس 950 وفاة، حسب حصيلة أعدتها السلطات اليوم.

وبذلك ارتفع عدد الوفيات في ثاني بلد متضرر في العالم بعد إيطاليا إلى 11 ألفاً و744. أما عدد الإصابات المؤكَّدة فقد ارتفع 7026، ليصل المجموع إلى 124 ألفاً و736 إصابة.

وأُعلن شفاء 3706 شخصاً في 24 ساعة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 34219 حالة.

ولا تزال منطقة مدريد الأكثر تضرراً مع 40% من الوفيات (4723)، و29% من الإصابات (36,249)، تليها كاتالونيا (شمال شرق)، حيث توفي 2508 أشخاص.

ويُفترض أن يقرر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز السبت ما إذا كان سيمدد إجراءات العزل التي أُعلنت في 14 آذار/مارس أسبوعين إضافيين، أي حتى 26 نيسان/أبريل، كما أعلن وزير الصحة سلفادور إيلا مساء الجمعة، ويُتوقع أن ينال موافقة البرلمان على ذلك الأسبوع المقبل.

وكانت الحكومة شددت الأحد الماضي إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد عبر وقف كل الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية حتى 9 نيسان/أبريل موعد بدء عطلة الفصح.

من جانب آخر، لا تزال إسبانيا في سباق مع الزمن لتأمين المواد الطبية الناقصة في مستشفياتها، خصوصاً أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتم نقل نحو خمسين جهازاً من ألمانيا أمس في إطار المساعدة التي طلبتها إسبانيا من حلف شمال الاطلسي.