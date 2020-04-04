علاج محتمل جاهز للتجارب على البشر

المصدر: (عواصم- البيان، وكالات )

أعلن وزير الصحة الألماني يانس شبان، أن هناك مؤشرات على أن بعض الأدوية المحددة تظهر منافع في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأضاف أن علاجاً متوفراً للفيروس سيطرح في الأسواق في وقت أبكر بكثير من اللقاح. وقال شبان: «تطوير لقاح معقد أكثر، نحن نعرف دواء الملاريا منذ سنوات نعرف فعاليته وآثاره الجانبية. يجب أن نزن تلك الآثار الجانبية قبل أن نقرر استخدامه في علاج مرضى كورونا». وأضاف: «اللقاح بحاجة لعدة أشهر لتطويره».

على صعيد متصل، ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن اختبارات الأمصال المضادة لـ«كوفيد -19» جارية في المختبرات بجميع أنحاء إيطاليا. ولفتت صحيفة «ريبوبليكا» إلى أن البحث العلمي يحاصر الشك حول قدرة الأجسام المضادة التي أنتجتها مناعة المتعافين من الوباء في الحماية من الإصابة. ويوضح البروفيسور كارلو فيديريكو بيرنو: «من المهم جداً الآن فهم ذلك، لأن الأجسام المضادة إذا كانت تعطي مناعة، فإن الأشخاص الذين أنتجت بداخلهم يمكن أن يعودوا إلى العمل دون خطر الإصابة بالعدوى أو إصابة الآخرين».