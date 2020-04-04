عريضة مليونية لوقف عالمي لإطلاق النار

المصدر: (نيويورك - وكالات)

جمعت عريضة أطلقتها منظمة غير حكومية لدعم نداء وجهته الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات في العالم لمكافحة وباء «كوفيد-19» بشكل أفضل، حوالي مليون توقيع.

وفي لقائه اليومي مع الصحافيين، عبّر الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن ارتياحه لهذه المبادرة التي قامت بها منظمة «آفاز».

وقال: «نحن مسرورون جداً بالعدد الذي يمكن أن تجذبه هذه العريضة»، مؤكداً ضرورة «الضغط على المتحاربين».

وقالت ليتيسيا كورتوا ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس: «للأسف يتواصل القتال في معظم المناطق التي نتواجد فيها».

وأضافت: إن «المعارك مستمرة وما زال جرحى يصلون إلى المستشفيات التي ندعمها، في جنوب السودان مثلاً»، مشيرةً إلى معلومات تردها من فرق منظمتها في مناطق قتال.