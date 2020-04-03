الصحة العالمية تدعو الدول لمساعدة المتضررين من أزمة كورونا

المصدر: وام

طالب الدكتور تيدروس ادهانوم غيريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية برفع العوائق المالية لاجل مساعدة المتضررين من ازمة كورونا بسبب فقدانهم لسبل عيشهم مشددا على ضرورة استمرار حملات التلقيح الخاصة بامراض الاطفال المعدية مثل شلل الاطفال وغيره حيث ذكرت ان المنظمة بصدد مساعدة الدول لعدم اهمال هذا الامر .

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الجمعة فى جنيف بمشاركة جورجيفا كريستالينا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اللتي دعت الى مساعدة الدول الضعيفة والاقتصادات التى تلقت ضربة موجعة بسبب الازمة مشيرة الى ان مايصل الى 90 مليار دولار تدفقت خارج الاقتصادات الناشئة.

واعلنت انضمام صندوق النقد الدولى الى البنك الدولى لمساعدة الدول كما حثت الدول الدائنة على اتخاذ اجراءات لمساعدة الدول التى تواجه ازمة حقيقية مشيرة الى وجود اقتراحات لمساعدة الدول ذات الاقتصادات الناشئة عبر تدابير مالية .