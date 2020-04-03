خرائط «غوغل» تساعد الحكومات على محاربة «كورونا»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

من المنتظر أن تنشر «غوغل» بيانات عن مواقع مستخدميها حول العالم، للسماح للحكومات بقياس مدى فعالية إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، وفق ما أعلن عملاق التكنولوجيا.



وستنشر تقارير حول تحركات المستخدمين في 131 دولة على موقع إلكتروني خاص، وسترسم اتجاهات تبين التحركات بحسب المكان والزمان، وفقاً لمقال نشر على إحدى مدونات الشركة. وجاء في المنشور الموقع من جانب جين فيتزباتريك المشرفة على قسم خرائط غوغل «غوغل مابس»، وكبيرة مسؤولي الصحة في الشركة كارين ديسالفو، أنّ الاتجاهات ستعرض ارتفاعاً أو انخفاضاً في النسبة المئوية لزيارات مواقع مثل الحدائق العامة والمتاجر والمنازل وأماكن العمل، وليس العدد المطلق للزيارات. وأضاف: «نأمل في أن تساعد هذه التقارير في اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بطريقة إدارة أزمة كوفيد 19،



يمكن لهذه المعلومات أن تساعد المسؤولين على فهم التغيرات في التنقلات الأساسية التي قد تسهم في وضع توصيات بشأن ساعات العمل أو في عروض خدمات التوصيل». وستستخدم التقارير الجديدة بيانات مجمعة مجهولة المصادر من المستخدمين الذين قاموا بتنشيط سجلات مواقعهم. ولفت المنشور، إلى أنه لن يكشف عن معلومات المستخدم الشخصية مثل موقعه أو جهات اتصاله أو حركاته.