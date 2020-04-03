الأمل والتضامن يُشعان من قمة جبل ماترهورن

المصدر: زيرمات - أ.ف.ب

يضاء جبل ماترهورن الشهير عند الحدود الإيطالية السويسرية البالغ ارتفاعه 4478 متراً، مساء كل يوم كعلامة أمل وتضامن، خلال فترة تفشي وباء كورونا.

وتظهر على أعلى الجبل الذي يشبه هرماً ضخماً وتزين صورته أغلفة شوكولا «توبليرون» الشهير، كلمتا أمل وتضامن مع علمي إيطاليا وسويسرا، فضلاً عن قلب أحمر عملاق على خلفية بيضاء.

ويقف وراء المبادرة الفنان السويسري، جيري هوفستتر، الذي يحوّل المباني والآثار والمناظر الطبيعية في كل أنحاء العالم إلى أعمال فنية عابرة، وتبثها بلدية زيرمات مباشرة على موقعها الإلكتروني. ومن المتوقع استمرار العمل الحالي حتى 19 أبريل، وهو الموعد النهائي للتدابير المتخذة في سويسرا ضد فيروس كورونا.