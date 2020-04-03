إسبانيا تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا لليوم الثاني

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، تسجيلها 932 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 10935.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل الوفيات في إسبانيا بكورونا حاجز الـ 900، والسابع على التوالي أيضاً الذي تسجل فيه إسبانيا أكثر من 800 وفاة.

وزاد عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بكورونا بنحو 7500، ليصل إجمالي المصابين إلى 118000.

وأظهرت البيانات تعافي أكثر من 30 ألف مصاب بكورونا حتى الآن، بين أكثر من56 ألف مصاب كانوا في المستشفيات الإسبانية للعلاج.