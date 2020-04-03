لبنان يعلن عن حصيلة جديدة لوفيات وإصابات كورونا

المصدر: دب ا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد في لبنان اليوم الجمعة إلى 508 فيما زاد عدد الوفيات إلى 17، كما ارتفعت حالات الشفاء إل 46.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخ 3/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم امس".

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 17.

وأشار إلى أن" عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 644 فحصاً".

وارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 46 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا".