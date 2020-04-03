تبادل سجناء بين الحكومة الأفغانية و«طالبان»

المصدر: (كابول - وكالات)

أعلن مسؤول أمني أفغاني كبير، أن الحكومة الأفغانية بدأت أمس عملية إطلاق سراح 100 سجين من طالبان مقابل الإفراج عن 20 من أفراد الأمن الأفغان.

وقال مسؤول كبير في مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني رفض ذكر اسمه: «تقرر هذا الصباح إطلاق سراح 100 سجين من طالبان مقابل 20 من أفراد الأمن الأفغاني». وأضاف أن أسماء المفرج عنهم أرسلت إلى سلطات السجون، وفقاً لوكالة رويترز.

وأكدت مصادر أن سجناء طالبان سيطلق سراحهم من قاعدة باجرام العسكرية شمالي العاصمة كابول، لكن موقع إطلاق سراح قوات الأمن الأفغانية لم يتحدد بعد. ويمثل الإفراج عن 100 من مقاتلي حركة طالبان الخطوة الأولى نحو تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية و«طالبان» ضمن إجراءات بناء الثقة المهمة لنجاح اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب.