نتائج مبشرة للقاح محتمل ضد«كوفيد19-»

المصدر: كانبرا، لندن - رويترز

أعلن علماء أمريكيون، أمس، أن تجارب أولية على الفئران لإنتاج لقاح محتمل لكورونا «كوفيد-19»، بجرعة لا تتجاوز حجم عقلة الأصبع، أظهرت أنها قد تحفز على رد فعل مناعي ضد الفيروس عند مستويات قد تمنع الإصابة.

وقال فريق في كلية طب بيتسبرج في الولايات المتحدة، إنه استطاع التحرك سريعاً نحو تطوير لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» بعد العمل على فيروسات «كورونا» أخرى تسبب مرض الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

من جهتها، أعلنت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية أنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات «كوفيد19-»، الذي يسببه «كورونا» فيما تنضم إلى سباق عالمي لوقف الجائحة. وبدأت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية تجارب ما قبل المرحلة السريرية، والتي تشمل حقن قوارض بلقاحين محتملين، في منشأتها للأمن البيولوجي بالقرب من ملبورن.

وقال روب جرينفيل مدير الصحة في المنظمة، إن اختبار المرحلة الأولى سيستغرق نحو ثلاثة أشهر، مضيفاً أن أي لقاح ينتج بعد هذه المرحلة لن يكون متاحاً للجمهور قبل أواخر العام المقبل. وقال جرينفيل، إنه يتوقع أن تبدأ تجربة أحد اللقاحين على البشر في وقت لاحق الشهر الجاري، أو أوائل الشهر المقبل.