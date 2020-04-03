باحثون: إغلاق ووهان أبطأ انتقال الفيروس

المصدر: (إعداد - نهى حوّا)

رجح باحثون أن قرار الصين بإغلاق مدينة ووهان، التي تعد نقطة انطلاق وباء «كورونا» (كوفيد - 19)، حال دون إصابة أكثر من 700 ألف حالة جديدة، من خلال تأخير انتشار الفيروس إلى مدن أخرى.

ووفقاً للدراسة التي أجراها باحثون في الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ونشرت في مجلة «جورنال ساينس»، سمحت الإجراءات المكافحة الصارمة للصين في الأيام الـ50 الأولى من الوباء بشراء وقت ثمين لمدن أخرى في البلاد للاستعداد ووضع القيود الخاصة بها، مثل حظر التجمعات العامة، وإغلاق مراكز الترفيه بين إجراءات أخرى.

ونقلت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية عن أحد معدي الدراسة في جامعة أكسفورد كريستوفر داي، إنه بحلول اليوم الـ 50 من الوباء، كانت هناك 30 ألف حالة مؤكدة في الصين، ما يشير إلى أنه لولا حظر السفر إلى ووهان لكانت هناك أكثر 700 ألف حالة مؤكدة خارج ووهان بحلول ذلك التاريخ.

وقال أحد معدي البحث أستاذ البيولوجيا في جامعة بنسلفانيا، أوتار بجورنستاد: «قدم لنا تتبع الهواتف تدفقاً رائعاً من البيانات».