عالِم صحة: يمكن وقف الوباء

المصدر: (إعداد - نهى حوّا)

اعتبر المدير السابق لصحة الأم والطفل والمراهقين في منظمة الصحة العالمية، انتوني كوستيلو، في مقابلة في صحيفة «الإندبندنت»، أن الوقت لم يفت بعد لإعادة السيطرة على فيروس كورونا، وأن البيانات تشير إلى إمكانية القيام بذلك في غضون سبعة أو ثمانية أسابيع.

وقال أستاذ الصحة العالمية في كلية لندن الجامعية: «نعلم أنه من الممكن السيطرة على الوباء، لكن المشكلة أن أوروبا كانت بطيئة للغاية في التحرك للتصدي له بالمقارنة مع آسيا، فيما تواجه الولايات المتحدة الآن أزمة كبيرة».

وحذر من أن الولايات المتحدة هي مركز الجائحة حالياً بأعلى معدل للوفيات في العالم، فيما ستواجه لندن كارثة خدمات صحية في غضون أسبوعين أو ثلاثة لأنه سُمح للفيروس في أن يأخذ مجراه.