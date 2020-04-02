61 ألف إصابة بكورونا في إقليم شرق المتوسط و3417 وفاة

أبو ظبي ـ البيان

أكدت إحصائيات المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بآخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» أن إجمالي الإصابات حتى اليوم تجاوز 61 ألف إصابة بالفيروس المستجد، و3417 حالة وفاة سجلت في 21 دولة من دول شرق المتوسط من أصل 22 دولة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات التعافي من الفيروس إلى نحو 18283 حالة تعاف.

وكشفت الإحصائيات إلى أن عدد الحالات الجديدة ليوم الخميس 2 أبريل بلغت 3587 إصابة و142 حالة وفاة، سجلت الإصابات في 13 دولة من دول إقليم شرق المتوسط بواقع : 2875 إصابة في إيران ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 50468 إصابة وحوالي 3160 وفاة، و41 إصابة في أفغانستان ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 235 إصابة و4 وفيات، و7 إصابات في جيبوتي ليصل إجمالي الإصابات إلى 41 إصابة، و66 إصابة جديدة في البحرين ليصل الإجمالي إلى 314 إصابة.

كما سجل العراق 44 إصابة جديدة وارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 772 إصابة و54 وفاة، وسجلت الكويت 25 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 342 إصابة، كما سجل لبنان 15 إصابة جديدة وبلغ إجمالي الإصابات فيها 494 إصابة و16 وفاة، وسجل في المغرب 22 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 676 إصابة و40 حالة وفاة.

وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية سجلت فلسطين اليوم 21 حالة جديدة وارتفاع عدد الإصابات إلى 155 إصابة، ووفاة واحدة، وسجلت عمان نفس الرقم ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في السلطنة إلى 231 إصابة ووفاة واحدة، في الوقت الذي سجلت فيه باكستان 252 حالة جديدة وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 2291 إصابة و31 وفاة، كما تم تسجيل 165 إصابة جديدة في السعودية ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 1885 إصابة و21 وفاة، وفي تونس تم تسجيل 33 إصابة جديدة وارتفع العدد الإجمالي من الإصابات إلى 455 إصابة و13 وفاة.

ووفق إحصائيات الصحة العالمية فإن إجمالي الإصابات في باقي دول الإقليم بلغ: 779 إصابة في مصر و52 حالة وفاة، و10 إصابات في ليبيا، و5 إصابات في الصومال، و7 في السودان و10 إصابات في سوريا، و814 في الإمارات و8 وفيات.