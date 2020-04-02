مصابو كورونا سيصوّتون في انتخابات كوريا الجنوبية

المصدر: سيئول - رويترز

قرّرت كوريا الجنوبية، السماح للمرضى المصابين بفيروس «كورونا»، التصويت بالبريد أو غيابياً في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في وقت لاحق من أبريل الجاري. وقال وزير الداخلية تشين يونج، إنه سيكون بمقدور المرضى الذين يتلقون العلاج ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف الإدلاء بأصواتهم عبر البريد أو من خلال التصويت الغيابي المبكّر، مضيفاً: «سنضمن حق المرضى الأصيل في التصويت قدر الإمكان، الحكومة لا تزال تفكر في إجراءات بالنسبة للذين لم تأتِ فحوصاتهم إيجابية للمرض، لكنهم يضعون أنفسهم قيد الحجر الصحي الذاتي».



وبدأت حملة الانتخابات أمس الخميس وتستمر لأسبوعين، فيما يرتدي المرشحون أقنعة طبية ويتحاشون المصافحة بالأيدي والتجمعات الكبيرة. وتقول المفوضية الوطنية للانتخابات، إنه يتعين على جميع الناخبين ارتداء أقنعة طبية عند التوجّه إلى مراكز الاقتراع، وأن يحافظوا على مسافة بين بعضهم بعضاً. وسيقوم المسؤولون في مراكز الاقتراع، بقياس درجات حرارة الناخبين عند المداخل، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير.