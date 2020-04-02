معركة على الكمامات بين فرنسا وأمريكا في الصين!

المصدر: ستراسبورغ - أ.ف.ب

تدور معركة شرسة بين الفرنسيين والأمريكيين في الأراضي الصينية، على «أقنعة واقية»، في محاولة من الدولتين لتوفير الأقنعة لمواطنيها الذي ضربهم فيروس "كورونا"، في ظل النقص الحاد الذي تعانيانه. وأعلن رئيس منطقة غراند إيست الفرنسية، جان روتنر، أنّ أقنعة طلبت فرنسا شراءها من الصين، يقوم الأمريكيون بشرائها على مدارج المطارات الصينية، قبل إقلاع الطائرات لتسليمها، قائلاً: «الأمريكيون يدفعون نقداً ثلاث أو أربع مرات ثمن الأقنعة الواقية التي طلبناها، وبالتالي، علينا أن نحارب بقوة».

وأوضح روتنر أنّ الطائرات تتوجه لاحقاً إلى الولايات المتحدة، وليس فرنسا، مردفاً: «الأمور معقدة، نسعى دون توقف لتسلّم شحنات الأقنعة». وكشف روتنر، عن أنّه أنشأ خلية في منطقته مخصصة لكسب هذه الأسواق. وتسلّمت منطقة غراند إيست، ليل الثلاثاء الأربعاء، مليونين من الأقنعة الجراحية التي طلبتها من الصين، فيما قال روتنبر: «كنت في غاية السرور، لرؤية هذه الطائرة تحط على مدرجنا». ولم تكن منطقة غراند إيست الوحيدة التي شكت من محاولة الأمريكيين شراء الأقنعة الواقية التي تعاقد عليها الفرنسيون، إذ شكا رئيس منطقة باكا، رينو موزولييه، من ممارسات مماثلة.