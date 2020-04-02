كوريا الشمالية تؤكد خلوها من فيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أكد مسؤول بارز في القطاع الصحي في بيونغ يانغ ان كوريا الشمالية لم تسجل بعد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، رغم الشكوك العالمية المتزايدة بذلك، واقتراب عدد المصابين في انحاء العالم من المليون مصاب.

وأغلقت الدولة النووية المعزولة حدودها منذ بداية الوباء في الصين المجاورة في يناير، وفرضت اجراءات صارمة لاحتواء الفيروس.

وأكد باك ميونغ سو، مدير قسم مكافحة الاوبئة في مقر الطوارئ الرئيسي للتصدي للأوبئة، أن جهود الدولة حققت نجاحاً كاملاً.

وصرح لوكالة فرانس برس "لم يصب أي شخص بفيروس كورونا المستجد في بلادنا حتى الآن".

وأضاف "لقد طبقنا اجراءات استباقية وعلمية مثل عمليات فحص وحجر جميع الأشخاص الذين يدخلون بلادنا، وقمنا بتعقيم جميع البضائع بشكل دقيق، وأغلقنا الحدود والخطوط البحرية والجوية".

رغم ذلك ذكر خبراء ان كوريا الشمالية معرضة بشكل خاص لانتشار الفيروس بسبب ضعف نظامها الطبي، واتهم منشقون بيونغ يانغ بالتغطية على انتشار الوباء.

وصرح قائد الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية الجنرال روبرت أبرامز الخميس، إن تأكيد بيونغ يانغ على عدم وجود حالات اصابة "غير صحيح".

وصرح "في او ايه نيوم" "أستطيع أن أقول لكم إن هذا مستحيل بناء على كل المعلومات التي رأيناها"، موضحا أن كوريا الشمالية فرضت "اغلاقا" على الجيش لمدة 30 يوما في فبراير ومطلع مارس بسبب الوباء.

واضاف "لقد فرضوا اجراءات متشددة للغاية على المعابر الحدودية وداخل تشكيلات الجيش مثلما فعل الجميع في أنحاء العالم للحد من انتشار الفيروس".