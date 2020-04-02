بالفيديو.. المزاج الحسن يعالج كورونا

المصدر:
  • إعداد - راضية آيت خداش
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فيديو نشره موقع "بيبلز دايلي تشاينا" يظهر طبيباً صينيا يلعب لعبة "ورقة.. حجرة.. مقص" الخاصة بالأطفال مع مريض مسن مصاب بالفيروس التاجي في محاولة لرفع معنوياته إذ أثبتت التجارب أن الحالة النفسية للمرضى تلعب دورا مهما في محاربة الوباء.

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • تحسين المزاج،
  • إنقاذ مريض
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