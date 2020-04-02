إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بكورونا وإدخاله الحجر الصحي

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الصحة يعقوب ليتزمان وزوجته مصابان بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وكشفت نتائج تحليل الوزير (71 عاما) وزوجته "تشافا" أنهما يحملان المرض، بحسب ما أعلن مكتبه بعد منتصف ليل الأربعاء، مشيرا إلى أنهما أصبحا في العزل الصحي، وأنه سيتم إخضاع من خالطوهما للإجراء ذاته.

وقال بيان لمكتب الوزير إنه "بصحة جيدة" وسيمارس مهام عمله وهو في الحجر.

وليتزمان هو أرفع مسؤول إسرائيلي يجري إعلان إصابته بالمرض حتى الآن.

وهو زعيم حزب "يهوديت هتوراة"، الذي عارض إجراءات الحكومة لمواجهة الفيروس، بزعم مخالفتها تعاليم الشريعة اليهودية،

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلن يوم الإثنين "سلبية" نتائج اختبار فحصه بشأن فيروس كورونا، بعد دخوله وأفراد عائلته وفريق مستشاريه في حجر صحي بتوصية من وزارة الصحة إثر تأكد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا، وفقاً لقناة الحرة.

وحذر نتنياهو، الأربعاء، من أن إسرائيل على مفترق طرق، فإما أن تنجح في كبح انتشار وباء كورونا، أو تتدهور إلى وضع يموت فيه آلاف الإسرائيليين.

وسجلت إسرائيل نحو ستة آلاف إصابة و20 وفاة بالمرض.

وحذرت وزارة الصحة من أن عدد الوفيات قد يصل في النهاية للآلاف.