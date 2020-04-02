9976 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية و1378 في المكسيك و1317 في بنما

المصدر: وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس تسجيل 89 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل حصيلة الإصابات إلى 9976 حالة.

وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة أمس الأربعاء إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 37 حالة مقابل 29 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع أيضا إلى 1378 مقابل 1215 في اليوم السابق.

أما في بنما، فقالت وزارة الصحة أمس الأربعاء إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 1317 بزيادة 136 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 32 .