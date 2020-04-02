7 قتلى بانفجار قنبلة في أفغانستان

المصدر: (كابول - د.ب.أ)

ذكر مسؤولون، أن سبعة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم، عندما انفجرت قنبلة بسيارتهم في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان، أمس.

وقال الناطق باسم حاكم الإقليم، عمر زواك، إن حافلتهم الصغيرة انفجرت، بسبب قنبلة زرعت على جانب طريق بمنطقة «جريشك» بالإقليم.

وأصيب مدنيان آخران في الانفجار. وأضاف زواك، أن أرقام الضحايا هي حصيلة أولية، وربما ترتفع. وأكد عضو مجلس الإقليم، عبد الماجد أخوند زاده، أيضاً، حصيلة القتلى.

وذكر مسؤولون محليون، أن مسلحي طالبان يسيطرون على منطقة واسعة من الإقليم، من بينها منطقة جريشك. وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، قد ذكرت في بيان أواخر ديسمبر الماضي، أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان منذ عام 2009، تجاوز مئة ألف.