آبي يكشف عن موعد ملء سد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مساء أمس الأربعاء، عن موعد بدء ملء خزان سد النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية عن رئيس الوزراء قوله إن أديس أبابا ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل.

وصرح رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء السد، بأن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة.

وأكد أن شعبه يولي مكانة خاصة للمشروع لأنه رمز للسيادة والوحدة، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد سيليشي بيكيليوزير، وزير المياه والري والطاقة، بأن المشروع الذي أطلق منذ 9 سنوات، اكتمل حتى الآن بواقع أكثر من 72.4٪ ، مؤكداً أن الأعمال جارية فيه على قدم وساق.

وأضاف أنه وبمجرد اكتماله، سيكون "سد النهضة الإثيوبي الكبير" أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في قارة إفريقيا.