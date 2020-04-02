«كورونا الصامت» يثير المخاوف في الصين

المصدر: بكين- أ.ف.ب

نشرت الصين اليوم، للمرة الأولى، عدد الأشخاص المصابين حالياً بفيروس كورونا، لكن لا تبدو عليهم أي أعراض، أي لا يعانون من ارتفاع الحرارة أو السعال.

وأعلن مسؤولو القطاع الصحي، عن أول إصابة لشخص قادم من الخارج في ووهان، بؤرة الوباء الأولى، ما يثير مخاوف من تزايد الإصابات من أشخاص قدموا إلى الصين من دول أخرى، من بين الحالات الـ 36 الجديدة، التي أعلنت هناك 35 لأشخاص قدموا من الخارج.

لم تكن البلاد تعلن حتى الآن، إلا عن المصابين الذين تظهر عليهم أعراض المرض، وعددهم، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة، بلغ 81554 شخصاً، لكن لجنة الصحة الوطنية، أعلنت أن عدد الحالات الإيجابية التي لا تظهر عليها أعراض المرض، بلغ 1367. وكانت اللجنة أعلنت أمس، أنها ستبدأ بنشر معلومات يومية حول هذه الحالات، التي لا تظهر عليها أعراض المرض، وتعتبر معدية، بسبب القلق المتزايد لدى المواطنين.

وصدرت دعوات إلكترونية للحكومة، للكشف عن مثل هذه الحالات، بعدما قالت السلطات، إن امرأة مصابة في إقليم هينان، كانت على تواصل مع ثلاث حالات لا تظهر عليها أعراض المرض، لكن هذه الحالات، لا تضاف إلى الحصيلة الرسمية للإصابات، إلا حين تظهر عليها أعراض المرض، إلا أن الإعلان عن الأرقام الجديدة، يبدو أنه لم يبدد المخاوف.

ويوافق خبراء على أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن ينقلوا العدوى، لكن لا يزال من غير المعروف، مدى مسؤوليتهم في نشر الفيروس.