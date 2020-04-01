الصحة العالمية: إصابات كورونا ستصل خلال أيام إلى مليون والوفيات 50 ألفاً

المصدر: وكالات

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم سيصل إلى مليون والوفيات 50 ألفا خلال أيام.

وقال غيبيريوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ(كوفيد-19) و50 ألف حالة وفاة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.