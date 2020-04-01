استغاثة من حاملة طائرات أمريكية .. والبنتاغون لا يرّد

وجه قائد حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس روزفلت" كابتن بريت كروزييه نداء استغاثة إلى قادة البنتاغون أمس من أجل مساعدته في معالجة المصابين من الطاقم المؤلف من 5000 بحّار.

ووفقا لقناة الحرة، فإن قادة سلاح البحرية لم يستجيبوا بسرعة لنداء قائد "روزفلت"، الذي أصر على إبلاغ البنتاغون بأن أكثر من 4000 بحّار مصابون بفيروس "كورونا"، وهم يحتاجون لإجراءات إجلاء عاجلة من قاعدة غوام في المحيط الهادئ، وأن الحاملة لم تعد مؤهلة لتنفيذ أي مهام عسكرية!

وتقول المعلومات إن القائد وجه رسالة مؤلفة من أربع صفحات إلى رئاسة أركان القوات المشتركة في البنتاغون، وأبرز ما جاء فيها: "لسنا في حرب والبحّارة لدينا لا ينبغي أن يموتوا، إذا لم نتحرك الآن وبسرعة وإذا لم نتخذ الإجراءات الإسعافية اللازمة ستكون هناك مصيبة".

وطلب الكابتن إخلاء الحاملة وإجلاء كل من عليها وإخضاعهم لإجراءات الحجر والمعاينة لمدة 14 يوماً.

ويقول بحسب "الحرّة" إن طلب كروزييه لم يلق آذانًا صاغية في البنتاغون، فوزير الدفاع مارك إسبر صرح مساء أمس الثلاثاء أن البحرية الأمريكية ليست جاهزة لإخلاء الحاملة وأن الأمور ليست سيئة كما يشاع، مضيفا أن المساعدات الطبية في طريقها إلى غوام وأن طاقما طبيا سيصل في الساعات المقبلة.

ونفى إسبر علمه برسالة كروزييه ومضمونها، وقال "لم يتسن لي قراءتها" وأن طلب القبطان انتقل وفق الهيكلية الإدارية لسلاح البحرية.

من جانبه، صرح وكيل البنتاغون لسلاح البحرية توماس مودلي، أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تتفق مع ما قاله قبطان الحاملة "روزفلت" وأن الأمور ليست سيئة كما يحاول البعض تصويرها.

وفي انتظار الخروج بحل ينقذ حياة نحو 5000 بحّار أمريكي، تبقّى أكبر حاملة طائرات نووية رأسية في جزيرة غوام "بانتظار حصول أعجوبة".