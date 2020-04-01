21 قتيلاً جراء الفيضانات في إيران

المصدر: طهران - أ.ف.ب

قتل 21 شخصاً، وفُقد أثر شخص في إيران جراء فيضانات، وفق ما أعلن متحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأربعاء.



وتأتي الفيضانات في الوقت الذي تضررت البلاد بشدة من وباء «كوفيد 19»، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب أحدث حصيلة رسمية.



ونقلت وكالة أنباء «إسنا» شبه الرسمية عن المتحدث مجتبى خالدي أن المحافظات الجنوبية سجلت أكبر عدد من الضحايا في الفيضانات الجديدة، لكن تم إحصاء وفيات في المناطق الوسطى.



وأشار خالدي إلى أن 11 شخصاً لقوا حتفهم في محافظة فارس وثلاثة في محافظة هرمزجان وقم، واثنين في سيستان- بلوشستان، وواحد في بوشر وخوزستان.



كما أصيب 22 شخصاً، واختفى آخر في محافظة هرمزجانن بحسب خالدي.