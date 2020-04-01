مسدس روسي خارق للدروع غير مرئي ويرمي بصمت

المصدر: موسكو - وام

تمكن الخبراء بمعهد الأبحاث المركزي للهندسة التابع لشركة «روستيخ» الروسية الحكومية من تطوير مسدس خارق للدروع من طراز «أوداف» يعمل بنظام لا صوتي ولا مرئي. وقال المكتب الصحافي للشركة في بيان له إن «خبراءها تمكنوا من تطوير مسدس من طراز «أوداف» بعيار 9 ملم قادر على اختراق طبقة الحماية من الدرجة الثانية في الجسم ويجمع بين مواصفات خرق الدروع والصوت الخافت».



وأضاف البيان أن «الخبراء تمكنوا أيضاً من زيادة سرعة إطلاق الرصاصة إلى 400 متر في الثانية عما كانت عليه سابقاً والتي بلغت ما بين 200 و300 متر في الثانية الواحدة لتتمكن من اختراق الدروع ونجحوا في زيادة كتلة الرصاصة في الطرف الأمامي لتتكون من وجهين مسطحين وابتكار طلقة خاصة تتميز بقلب حلزوني الشكل للمساعدة في عملية الاختراق السريع».



ويتميز المسدس بطوله الذي يبلغ 210 ملم وعرض 36 ملم ووزنه بلا كاتم الصوت البالغ 800 غرام.. ويمكن أن يتسع مخزنه لما بين 17 و18 طلقة ما يزيد بـ10 طلقات مقارنة بمسدس «ماكاروف» الذي يتسلح به حالياً ضباط الجيش الروسي ومدى الرمي الدقيق 100 متر.