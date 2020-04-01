ألمانيا لمواطنيها: توقفوا عن المزاح بشأن «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

طلبت الحكومة الألمانية بشكل رسمي من المواطنين التوقف عن المزاح بشأن فيروس «كورونا»، وذلك بعد انتشار عدد كبير من النكات عبر مواقع التواصل، بمناسبة «كذبة أول أبريل».



ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن وزارة الصحة الألمانية قولها، اليوم، إنه «في الوضع الحالي، نطلب منكم الامتناع عن اختلاق قصص عن موضوع الفيروس التاجي في يوم الأول من أبريل من هذا العام»، مضيفة أنه «من المهم تجنب إثارة النكات حول الفيروس، من أجل تقليل خطورة أن تصبح مكافحة الفيروس أكثر صعوبة، بسبب المعلومات الخطأ حول هذا الموضوع». وأكدت الوزارة أن فيروس «كورونا» «كوفيد 19» ليس مزحة، بل هو حدث خطير.