وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح «كورونا» ليس قبل عام

المصدر: لاهاي - أ.ف.ب

توقعت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أن يستغرق التوصل إلى لقاح لفيروس «كورونا» المستجد عاماً ليصبح جاهزاً ومتوفراً بكميات كافية. ومع تسجيل أكثر من 88 ألف إصابة بالفيروس على مستوى العالم، يستمر السباق لتطوير لقاح ضد الفيروس، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.



وقالت الوكالة الأوروبية في بيان أنها «تقدّر أن يستغرق الأمر عاماً واحداً على الأقل قبل أن يصبح اللقاح ضد «كوفيد-19» جاهزاً لنيل الموافقة ومتوفراً بكميات كافية للاستخدام على نطاق واسع». وأضافت أن ذلك يعتمد على المعلومات الحالية المتاحة والخبرة السابقة لتطوير اللقاحات.



وأشارت الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقراً إلى أن لقاحين دخلا بالفعل المرحلة الأولى من التجارب السريرية التي أجريت على متطوعين أصحاء. واعتبرت الوكالة أنه بشكل عام «يصعب توقع الأطر الزمنية لتطوير منتجات طبية».



وحتى الآن، لم يظهر أي دواء كعلاج ناجع لفيروس «كورونا»، الذي أودى بـ 40 ألف شخص.