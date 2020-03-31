بالفيديو.. الصين ترسل أول طائرة مساعدات طبية إلى نيويورك

المصدر: متابعة البيان

وصلت أول شحنة من الإمدادات الطبية العاجلة من الصين إلى مدينة نيويورك الأمريكية، في إطار مشروع يشرف عليه البيت الأبيض لمواجهة وباء كورونا.

في حين أظهرت إحصاءات جديدة خطورة الوضع في دول عدة؛ من بينها إسبانيا وبريطانيا وروسيا.

شاهد.. وصول أول طائرة تحمل ملايين القفازات والأقنعة والبدلات الطبية وغيرها من اللوازم الطبية إلى #نيويورك قادمة من شنغهاي في #الصين وهي الأولى من بين 22 رحلة مجدولة للمساعدة في إبطاء انتشار #كورونا في الولايات المتحدةhttps://t.co/fjsQyms5wM#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1R3TKURcvy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 31, 2020

وهبطت الطائرة القادمة من شانغهاي في مطار جون كنيدي الإثنين، وعلى متنها أقنعة للوقاية ولوازم طبية أخرى للتوزيع بصورة عاجلة، وهي الرحلة الأولى في سلسلة من 22 رحلة يفترض أن تتواصل على مدى الثلاثين يوما المقبلة.

ويأتي هذا في إطار “مشروع الجسر الجوي” الذي يقوده جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، إذ يقوم بالتنسيق بين شركات طبية أمريكية والحكومة الفدرالية للتعجيل بشحن الإمدادات الطبية التي اشترتها هذه الشركات، في ظل نقص شديد يعرقل جهود التصدي لوباء كورونا في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، قال الدكتور أنتوني فوتشي -كبير خبراء الأمراض المعدية في الجهاز الصحي الأمريكي- إن فيروس كورونا قد يودي بحياة ما بين 100 و 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وذكر فوتشي -الذي يشارك في المؤتمر الصحفي الدوري للرئيس الأمريكي بشأن جهود مكافحة كورونا- في تصريحات لشبكة “سي.إن.إن” أن النماذج التي توقعت مليون حالة وفاة أو أكثر بعيدة عن الواقع، لكنها ليست مستحيلة.