ما نتيجة فحص كورونا الثالث لميركل؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فحصا ثالثا أظهر مجددا عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لكنها باقية في الحجر الصحي، وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين.

وقال المتحدث ان "الفحص الثالث لرصد فيروس كورونا والذي أجرته المستشارة ميركل جاءت نتيجته أيضا سلبية. ستواصل المستشارة اداء مهماتها الرسمية من منزلها في الايام المقبلة حيث تخضع للحجر".

وفي 22 مارس، قررت ميركل (65 عاما) أن تضع نفسها في الحجر الصحي بعدما خالطت قبل يومين من التاريخ المذكور طبيبا لأخذ لقاح، تبين لاحقا أنه مصاب بالفيروس.

وقالت في تسجيل صوتي إنها تعيش هذه التجربة بصعوبة لعجزها عن التواصل مع وزرائها ومستشاريها.

وقالت السبت في كلمتها الأسبوعية "المؤسف أن العدد اليومي للإصابات الجديدة لا يدع لنا أي سبب للرضوخ او للتخفيف من القيود".