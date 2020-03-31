3 لقاحات روسية واعدة في طريقها إلى النور

المصدر: دبي - البيان

أعلن فلاديمير تشيخونين، رئيس قسم العلوم الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية، أن الأكاديمية تشارك في ابتكار 3 لقاحات واعدة مضادة لفيروس «كورونا».

وقال: «يعلم الجميع عن ابتكار مركز فيكتور لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، ولكنني أتحدث عن ابتكارات أخرى».

وأضاف: «يجري في كلية العلوم البيولوجية بجامعة موسكو ابتكار نموذج للقاح متعدد القدرة لمكافحة فيروس «كورونا»، أي يمكن أن يكون مضاداً لمجموعة واسعة من فيروسات «كورونا»، وليس المستجد فقط».

وأضاف: وتحت إشراف الأكاديمي ألكسندر غابيبوف، في معهد شيمياكين للكيمياء العضوية الحيوية، يبتكر الخبراء لقاحاً عالي التقنية أساسه جزيئات شبيهة بالفيروسات، باستخدام ما يسمى الأجزاء المكونة لبروتين فيروس «كورونا».

تقنية عالية

وأضاف: «هذه تقنية عالية مثيرة للاهتمام، لأنها ستؤدي إلى ابتكار لقاح واعد جداً». وأضاف: يجب أن أشير إلى العمل الجاري، برئاسة البروفيسور كوزلوف، كبير الخبراء في مجال الحمض النووي، في معهد فافيلوف لعلم الوراثة، الذي يهدف إلى إنتاج لقاح متعدد القدرات.