في روسيا..جهاز يكشف «كورونا» فورا

المصدر: موسكو-د.ب.أ

كشفت شركة «روستيخ» الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، عن إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس كورونا المستجد، يظهر النتائج بشكل فوري.



ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية اليوم عن المدير التنفيذي للشركة أوليج إيفتوشينكو قوله «إن بعض التطورات في هذا المجال جديدة تماما. على سبيل المثال، الآن بالتعاون مع مختبرات في تتارستان، يتم إتقان إنتاج مختبر صغير محمول للتشخيص السريع لـفيروس كوفيد -19 يجب أن تدخل هذه المنتجات إلى السوق في المستقبل القريب».



وأعلنت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، بغض النظر عن أعمارهم، مشيرة إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم، إلا بإذن خاص من سلطات المدينة.



وأشارت وكالة سبوتنيك إلى أن عدد المصابين بفيروس «كوفيد-19» في روسيا بلغ 1534، أغلبهم في موسكو -1014 مصابا.



ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السكان للمكوث في منازلهم، وأعلن الأسبوع المقبل عطلة مدفوعة الأجر.