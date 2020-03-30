الأقنعة إلزامية لكل مرتادي المتاجر في النمسا

المصدر: فيينا-أ.ف.ب

ستوزع متاجر السوبر ماركت النمساوية أقنعة واقية للزبائن اعتبارا من بعد غدٍ الأربعاء، في خطوة اتخذتها الحكومة لجعل التدابير المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا أكثر صرامة. وهذه الأقنعة ستكون من النوع الجراحي المعد للاستخدام مرة واحدة، وستغطي منطقة الأنف والفم.



وأعلن المحافظ سيبستيان كورتز اليوم خلال مؤتمر صحافي أن «توزيع» هذه الأقنعة سيبدأ بعد غدٍ في متاجر السوبر ماركت النمساوية. وسيستغرق الأمر «بضعة أيام» حتى تتمكن كل المتاجر الكبيرة من توفيرها. وأضاف رئيس الحكومة «سيكون وضعها داخل السوبر ماركت إلزاميا».



وسبق لتشيكيا وسلوفينيا أن فرضت وضع الأقنعة في الأماكن العامة. وأوضح كورتز «هذا الأمر ليس من عاداتنا لكن علينا أن نفعل ذلك لحماية الآخرين».



ورداً على سؤال حول توافر هذه الأقنعة بأعداد كافية قال إنه «يدرك أن هناك نقصاً فيها على الصعيد العالمي»، لافتاً إلى انه سيتم قبول أقنعة «محلية الصنع» أيضا. وأضاف «ما زلنا بعيدين عن موعد الرفع التدريجي للعزل المنزلي».



وبالنسبة إليه إنه «هدوء ما قبل العاصفة» في النمسا التي سجلت نحو 9100 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 108 أشخاص.



وأشار وزير الداخلية كارل نيهامر إلى أن النمسا التي يبلغ عدد سكانها 8.8 ملايين نسمة، تسجّل حوالى 700 إصابة جديدة يومياً. وحذّر من أن «وصول العدد إلى ألفي حالة سيؤدي إلى عدم توافر أسرّة في العناية المركّزة».



وكانت النمسا أغلقت حدودها ومطاراتها والمتاجر غير الأساسية والمطاعم والمدارس والجامعات منذ منتصف الشهر الجاري.