نتانياهو في الحجر الصحي الاحترازي بسبب كورونا المستجد

المصدر: أ ف ب

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين قيد الحجر الصحي الاحترازي، بعد تأكيد إصابة أحد الموظفين في مكتبه بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب نتنياهو: "قرر رئيس الوزراء الخضوع للحجر هو وموظفوه لحين إتمام تحقيق جار"، فيما أكدت مصادر أن التحقيق بدأ بعدما أظهر فحص إصابة أحد العاملين في مكتبه بالفيروس، وفق فرانس برس.