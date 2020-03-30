نتانياهو في الحجر الصحي الاحترازي بسبب كورونا المستجد

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين قيد الحجر الصحي الاحترازي، بعد تأكيد إصابة أحد الموظفين في مكتبه بفيروس كورونا المستجد.
وقال مكتب نتنياهو: "قرر رئيس الوزراء الخضوع للحجر هو وموظفوه لحين إتمام تحقيق جار"، فيما أكدت مصادر أن التحقيق بدأ بعدما أظهر فحص إصابة أحد العاملين في مكتبه بالفيروس، وفق فرانس برس.

كلمات دالة:
  • بنيامين نتانياهو ،
  • كرونا،
  • حجر صحي
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