البرتغال تعامل المهاجرين كمقيمين خلال أزمة فيروس كورونا

المصدر: دبي - البيان

أفادت السلطات البرتغالية قبل أمس أن جميع الأجانب في البرتغال الذين لا تزال طلباتهم قيد الانتظار، سوف يعاملون كمقيمين دائمين خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 يوليو على الأقل، لضمان وصول المهاجرين إلى الخدمات العامة خلال تفشي الفيروس التاجي المستجد.

وسوف يحتاج مقدمو الطلبات، بمن فيهم طالبو اللجوء إلى تقديم أدلة فقط على وجود طلب للتأهل يجري العمل عليه، مما يمنحهم وصولاً إلى الخدمات الوطنية الصحية واستحقاقات الرعاية الاجتماعية والحسابات المصرفية وعقود العمل والإيجار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، كلوديا فيلوسو، لرويترز: " لا ينبغي حرمان الناس من حقوقهم في الصحة والخدمة العامة لمجرد أن طلباتهم لم تتم معالجتها بعد" مضيفة: "في هذه الأوقات الاستثنائية، يجب ضمان حقوق المهاجرين".

وأفاد البيان أن تلك السياسة تهدف إلى الحد من مخاطر العدوى من خلال تقليص الاتصال بين موظفي خدمة مراقبة الحدود ومقدمي الطلبات.

وتتوقع السلطات أن تبلغ الإصابات بفيروس كورونا المستجد ذروتها في نهاية مايو.

وفيما لم يحدد عدد الأشخاص الذين لديهم طلبات إقامة جارية، تظهر إحصاءات الحكومة أن 580 ألف مهاجر اقاموا في البرتغال عام 2019 و135 ألف منحوا إقامة في ذلك العام فقط.