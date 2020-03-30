السجناء في تركيا ينتجون الكمامات الطبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة العدل التركية أن نزلاء 6 سجون ينتجون شهريا 1,5 مليون كمامة وجه للاستخدام مرة واحدة، وهو ما يلبي احتياجات العديد من مستشفيات البلاد في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الأحد: "ورشات العمل التي افتتحت في سجون مختلفة تساهم في إنتاج 80 نوعا من مسلتزمات المشافي، مثل الكمامات وملابس الممرضات والجراحين".

وأوضح البيان أن "نزلاء السجون كثفوا من الإنتاج في الآونة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا"، مضيفا أن "النزلاء في 6 سجون ينتجون شهريا 1,5 مليون كمامة لتلبية احتياجات المشافي"، وفقاً لروسيا اليوم.

وحتى مساء الأحد، سجلت تركيا 9217 إصابة بالفيروس و131 وفاة وشفاء 105 أشخاص.