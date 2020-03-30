قرار جديد من ترامب بشأن كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد المبادئ التوجيهية الاتحادية التي توصي بعدم تنظيم تجمعات يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص وتنصح الناس بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد إن الولايات المتحدة "تمدد المبادئ التوجيهية حتى 30 أبريل لإبطاء انتشار" فيروس كورونا.

وكان من المقرر ،عند اصدار المبادئ التوجيهية على مستوى البلاد في بادئ الأمر أن تستمر لمدة 15 يومًا لإبطاء الانتشار"، حيث من المقرر أن تنتهي الأسبوع المقبل.

وكان ترامب قد أعرب عن أمله في وقت سابق بأنه يريد إعادة فتح البلاد بحلول 12 من الشهر المقبل.