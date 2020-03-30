ترامب يعلن ولايتي كونكتكت وأوريغون مناطق كوارث

المصدر: وكالات

أضاف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ولايتي كونكتكت وأوريغون إلى قائمة الولايات التي أعلنت منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا.

وإعلان أي ولاية منطقة كوارث يؤهلها لتلقى مساعدات فيدرالية لتمكينها والسلطات المحلية بها من مواجهة الجائحة.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب وافق على إعلان الولايتين منطقتي كوارث، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن.

وبإضافة كونكتكت واوريغون ترفع عدد الولايات التي أعلنت مناطق كوارث إلى 18، بجانب غوام وبورتوريكو.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض".

وقال ترامب: "سنعمل على تطبيق طرق أسرع لفحص أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا. نعمل على مساعدة كل الولايات التي تعاني من انتشار الفيروس".