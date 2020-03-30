3376 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دول شرق المتوسط

المصدر: أبوظبي ـ البيان

سجلت دول إقليم شرق المتوسط أمس الأحد 3376 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد «كوفيد ـ 19» منها 2901 إصابة وقعت في إيران بنسبة 86% من إجمالي الإصابات، ليرتفع العدد الإجمالي في الإصابات التي وقعت في إقليم شرق المتوسط إلى 45907 إصابة مؤكدة منها 38309 إصابة في إيران بنسبة 83.4%، فيما بلغ إجمالي الوفيات في دول الإقليم جراء المرض 2798 وفاة، منها 2640 وفاة وقعت في إيران بنسبة 94%.

ويضم إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية 22 دولة عربية إلى جانب إيران وباكستان وأفغانستان سجل منها 21 دولة إصابات بفيروس كورونا باستثناء اليمن الذي لم يعلن عن تشجيل أي إصابات حتى الآن.

وبحسب إحصائيات المكتب الإقليمي لشرق المتوسط تعد كل من إيران وباكستان والسعودية الأكثر تسجيلا في عدد الإصابات حتى الآن حيث سجلت باكستان 1526 إصابة و13 وفاة ثم السعودية 1299 إصابة و8 وفيات، فيما سجلت كل من البحرين والأردن والمغرب وعمان وتونس وسوريا وجيبوتي وأفغانستان أقل من 500 إصابة بـ «كوفيد ـ 19».