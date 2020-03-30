إندونيسيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا



سجلت إندونيسيا 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1285 حالة، بما في ذلك 675 حالة في جاكرتا، حيث يبدو أن صدور أمر إغلاق عام على مستوى المدينة أصبح قريبا .



وفي الوقت نفسه ، بلغ عدد الوفيات في البلاد 114، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من المرض إلى 64 شخصا ، حسبما أعلن مسؤولو الصحة.



ومن بين حالات الإصابة الـ 130 الجديدة، هناك 48 حالة في العاصمة.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي: "أجرينا اختبارات على أكثر من 6500 شخص واكتشفنا 130 حالة إيجابية جديدة من بينهم".



وأعلن محافظ جاكرتا أنيس باسويدان أمس الأول الجمعة أن فترة الطوارئ في العاصمة ستمتد حتى 19 أبريل وأن إغلاق منطقة جاكرتا الكبرى أصبح أمرا لا مفر منه.