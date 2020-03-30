«الناتو» يدعو لوقف القتال في أفغانستان

المصدر: باريس - أ.ف.ب

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس، إلى «وقف إنساني للقتال» في أفغانستان، معتبراً أنها «متضررة بشدة» بوباء كوفيد-19.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة «جورنال دو ديمانش» الفرنسية «ثمة ضرورة ملحة لوقف إنساني للقتال، غايته الوحيدة كبح تهديد فيروس كورونا المستجد المحدق بالبلاد». وأضاف «لا يزال العنف وانعدام الاستقرار سائدين في أفغانستان. إنها في وضع صعب جداً، لا سيما وأنها صارت الآن متضررة بشدة بفيروس كورونا المستجد.

منذ توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة في 29 فبراير، يهدف إلى دفع مسار السلام، صعّدت حركة طالبان هجماتها في أنحاء البلاد ضد القوات الحكومية. وكرر ينس ستولتنبرغ أن مسار السلام سيكون «طويلاً وشاقاً» وأنه ستحدث «خيبات أمل». وأضاف «لكن لا يوجد بديل عن الحل السياسي».