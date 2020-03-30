صواريخ كوريا الشمالية

المصدر: سيئول - رويترز

أطلقت كوريا الشمالية، أمس، صاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو في المحيط قبالة ساحلها الشرقي في أحدث تجربة في سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق، نددت بها كوريا الجنوبية بوصفها «غير لائقة» في ظل تفشي كورونا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن «مقذوفين قصيري المدى» أُطلقا وحلقا لمسافة 230 كيلومترا وبلغ أقصى ارتفاع 30 كيلومتراً. وأضافت في بيان نشرته وكالة يونهاب للأنباء «في موقف يواجه فيه العالم كله مصاعب بسبب الفيروس، فإن هذا النوع من العمل العسكري من جانب كوريا الشمالية غير لائق بالمرة». وهذا أكبر عدد من الصواريخ تطلقها بيونغيانغ خلال شهر واحد.