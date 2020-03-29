إعلان الحجر الصحي في موسكو

المصدر: ا ف ب

أمر رئيس بلدية موسكو اليوم "الأحد" السكان بملازمة منازلهم اعتباراً من الاثنين، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ في العاصمة الروسية.

وأوضح سيرغي سوبيانين في بيان "العزل سيدخل حيّز التنفيذ لجميع سكان موسكو، مهما كانت أعمارهم" في حين لم يكن يشمل منذ الاثنين الفائت سوى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً.

وأكد أنه سيُسمح لسكان موسكو بمغادرة منازلهم للتوجه الى العمل اذا كان ذلك ضروريا وفي حالات الطوارئ الصحية وللتمون أو الذهاب إلى الصيدلية.

وسيكون لديهم الحقّ أيضاً بالخروج لرمي القمامة وإجراء النزهة اليومية لكلابهم في نطاق لا يتجاوز مئة متر من منازلهم.

وجاء في المرسوم أن تصاريح خاصة ستُعطى لأولئك الذين سيتمّ إعفاؤهم من أمر العزل.

وأوضح سوبيانين أن القواعد الجديدة ستخضع للمراقبة من خلال "نظام مراقبة ذكي"، في إشارة إلى شبكة كاميرات تتعرف على الوجه تُستخدم أصلاً للتحقق من العزل الجزئي الساري منذ أسبوع.

وأضاف "تدريجياً لكن بشكل صارم سنعزز عمليات المراقبة لمواجهة الوضع".

وبحسب الحصيلة الصادرة عن السلطات الصحية الأحد، سجّلت روسيا 1534 إصابة بالفيروس وثماني وفيات.

وقد أغلقت البلاد حدودها أمام الأجانب نهاية الأسبوع الماضي ووحدها المتاجر التي تعتبر أساسية لا تزال مفتوحة.