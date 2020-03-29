«دويتشه فيله» يفترض سيناريو إصابة ميركل بفيروس كورونا

المصدر: ترجمة - نهى حوّا

على الرغم من ثبوت عدم إصابة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بفيروس كورونا، يطرح موقع «دويتشه فيله» سيناريو مفاده ماذا يحدث حال تغيرت النتائج وثبت إصابتها بالمرض؟ ويشير «دويتشه فيله»، إلى أنّ ميركل يمكنها مواصلة رئاستها الحكومة طالما تشعر بقدرتها على ذلك، فيما تستمر حكومتها في العمل بدونها حال تدهورت صحتها وأصبحت غير قادرة ممارسة مهامها، بناء على خطط مرسومة لمثل تلك الظروف.

ويشير «دويتشه فيله» إلى أنّ المادة 69 من القانون الأساسي، أو الدستور، والتي تنص على الآتي: «ينتدب المستشار الفيدرالي وزيراً من الحكومة نائباً له»، والنائب حالياً هو وزير المالية الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتز، ويتولى أيضاً منصب المستشارة عندما تغيب في زيارة رسمية إلى الخارج، إذ يترأس في مثل تلك الحالة «نائب المستشار»، اجتماعات الحكومة.

ويلفت الموقع إلى أنّ مصطلح «نائب المستشار» غير رسمي، ولم يرد ذكره في القانون الأساسي، إلّا أنّه شق طريقه إلى الاستخدام اليومي، ويعني نظرياً أنّ بإمكان ميركل انتداب عضو من حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أو من الحزب البافاري الشقيق، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في الحكومة، إلا أنّه ومن الناحية العملية، فقد درجت العادة أن يأتي نائب المستشار دائماً من ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، والذي هو في الوقت الحالي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه أولاف شولتز.

وتغطي الفقرة الثامنة من المراسيم الدائمة للحكومة الألمانية، احتمال وقوف وزير المالية في منصب المستشارة المعزولة في الحجر الصحي، فيما يمكن أن يمثل شولتز ميركل في جميع مجالات الحكومة حال عجز المستشارة عن واجباتها، فيما يحق للمستشارة في تلك الحالة تحديد حدود تفويضه.

ويشير «دويتشه فيله»، إلى وجود خطط طوارئ لحالات أقل احتمالاً بكثير، مضيفاً: «إذا أُخذ في الاعتبار انتشار سريع لفيروس كورونا، فقد تكون المستشارة ونائبها خارج العمل في الوقت نفسه، في تلك الحالة، فإن لكل وزير في الحكومة نائبه الخاص، وفي حال عدم تمكن أولاف شولتز من ممارسة مهامه، يمثله وزير الاقتصاد بيتر التماير من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مثل هذا التطور سيكون الأول في تاريخ ألمانيا الاتحادية، إذ لم يسبق أن أصبح مستشاراً غير قادر على إدارة أعمال حكومته لفترة طويلة من الزمن».