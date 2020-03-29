8 قتلى بتحطم طائرة إسعاف في الفلبين

المصدر: مانيلا- وكالات

أكدت السلطات الفلبينية، اليوم، مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة إسعاف، خلال إقلاعها من مطار العاصمة مانيلا.



وقال مطار مانيلا الدولي، إن الطائرة كانت متجهة من مانيلا إلى هانيدا باليابان، واشتعلت فيها النيران في نهاية المدرج، مضيفاً أنه تم إرسال فرق إطفاء لإخماد النيران بالطائرة.



وقال ريتشارد جوردون، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الصليب الأحمر الفلبيني، على «تويتر»، إن طائرة خطوط ليون كانت تقل ثلاثة أفراد طبيين وثلاثة آخرين من طاقم طيران، بجانب مريض ورفيق.