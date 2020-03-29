كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية في بحر اليابان

المصدر: عواصم ـ أ.ف.ب ود.ب.أ

للمرة الرابعة في الشهر الجاري، أطلقت كوريا الشمالية قذائف يرجح أنها صواريخ بالستية سقطت في بحر اليابان بينما تنشغل الأسرة الدولية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).



وتأتي هذه التجارب على خلفية مأزق دبلوماسي كامل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول الملف النووي، وبينما عرضت الولايات المتحدة على بيونغيانغ مساعدتها لمكافحة الوباء.



وجرت عمليات الإطلاق اليوم الأحد في قطاع مدينة وونسان التي تضم مرفأ على الساحل الشرقي، وباتجاه بحر اليابان أو البحر الشرقي كما يسميه الكوريون.



وقالت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إن «تحركاً عسكرياً كهذا لكوريا الشمالية غير ملائم إطلاقاً بينما يواجه العالم أجمع صعوبات بسبب وباء كوفيد-19»، موضحة أن القذائف هي صواريخ بالستية على الأرجح.



وقالت وزارة الدفاع اليابانية أيضاً إن القذائف تشبه «صواريخ بالستية» وأكدت أنها لم تسقط في المياه الإقليمية اليابانية ولا في المنطقة البحرية الحصرية لليابان.



ولم تدل كوريا الشمالية التي تمتلك قنبلة نووية، بأي تعليق على عمليات الإطلاق هذه. وكانت قد أكدت أن العمليات الثلاث السابقة التي جرت خلال الشهر الجاري باتجاه بحر اليابان هي تجارب قذائف «مدفعية طويلة المدى».



ولاحقاً، حلقت طائرة استطلاع فوق شبه الجزيرة الكورية في مهمة يبدو أنها تهدف لمراقبة كوريا الشمالية، طبقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.



وتم رصد الطائرة «إي.بي-3 إي» التابعة للبحرية الأمريكية في السماء فوق كوريا الجنوبية على ارتفاع 25 ألف قدم، وفق ما ذكره موقع «ايركرافت سبوتس» الأمريكي لتتبع حركة الطيران في تغريدة له على موقع (تويتر).